الحوثي: نسعى لدراسة خيارات تصعيدية بسبب المأساة في غزة

قال زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، إنه "مع المأساة في قطاع غزة نسعى لدراسة خيارات تصعيدية إضافية".

وأضاف الحوثي: "نطور قدراتنا العسكرية لتكون أكثر فاعلية في التنكيل بالعدو الإسرائيلي والضغط عليه"، مؤكدا أن "فتح منافذ للعبور لنصرة الشعب الفلسطيني هو ما نتمناه ونسعى إليه"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة 620 شخصًا منذ بداية الحرب بسبب الجوع، من بينهم 80 طفلًا، فيما توفي 70 شخصًا منذ يونيو الماضي، ما يعكس تسارعًا خطيرًا في تفشي المجاعة واستخدامها كسلاح ضد المدنيين.