انطلاق منتدى الاستثمار السوري السعودي في دمشق بحضور الشرع

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انطلقت أعمال منتدى الاستثمار السوري السعودي، اليوم الخميس، في العاصمة دمشق بحضور الرئيس أحمد الشرع.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار قوله، في كلمة خلال المنتدى، إن" المنتدى محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين البلدين ويشكل أساسا متينا لشراكات استراتيجية تخدم مصالح شعبينا".

وأضاف أن سوريا تشهد تحركا حقيقيا نحو النمو والازدهار، مؤكدا الالتزام الكامل بتقديم كل أوجه الدعم لنجاح هذا المنتدى بما يحقق الخير للشعبين السوري والسعودي.

بدوره أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، في كلمته، أن هذا المنتدي سيشه توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي.

وأكد الفالح حرص بلاده على تنمية العلاقات مع سوريا وخاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري حيث يحضر هذا المنتدى أكثر من 20 جهة حكومية و100 من شركات القطاع الخاص.

ولفت إلى أنهم مقبلون على إقامة استثمارات مهمة في سوريا تشمل جميع المجالات وفي مقدمتها الطاقة والعقارات والصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية والصحة والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والمقاولات والتعليم وغيرها.

وأشار إلى أن المستثمرين السوريين مدعوون لزيارة السعودية والمجال مفتوح أمامهم للبحث عن فرص استثمارية وسيتم تقديم لهم كل الدعم.