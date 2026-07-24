محافظ المنوفية: رفع 350 طن مخلفات وتطوير شامل للخدمات بقرية ميت عفيف

أكد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، استمرار تنفيذ مبادرة «يوم في قريتنا» بمختلف قرى المحافظة، مشيرًا إلى تنفيذ حملة خدمية موسعة بقرية ميت عفيف التابعة لمركز الباجور، أسفرت عن رفع 350 طنًا من مخلفات التطهير والتراكمات، إلى جانب تنفيذ أعمال تطوير في قطاعات النظافة والطرق والإنارة والتجميل، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم الجمعة، أن الحملة، التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، شملت رفع نحو 350 طنًا من مخلفات التطهير ونواتج الهدم والتراكمات من جسر ترعة الشوك وجسر ترعة جنابية ميت عفيف، حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

وأضاف أن أعمال الحملة تضمنت صيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، من خلال تغيير 8 كشافات، وتركيب 10 لمبات LED، وصيانة 25 عمود إنارة، إلى جانب زراعة 20 شجرة بطريق جسر ميت عفيف، ومتابعة أعمال دهان وتجميل مدخل القرية لتحسين المظهر الحضاري.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى أيضًا تسوية وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية بالقرية بطول يقارب 5 كيلومترات، فضلًا عن قص وتهذيب الأشجار والحشائش، وإزالة المعوقات التي تعوق الحركة المرورية.

وفي إطار الرقابة التموينية، أوضح المحافظ أن حملة مشتركة مع إدارة تموين الباجور على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير محضر لنقص وزن الخبز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما نُفذت حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات المخالفة بالشوارع، لتحقيق الانضباط العام وتيسير حركة المواطنين.

وأكد اللواء عمرو الغريب استمرار تنفيذ مبادرة «يوم في قريتنا» بجميع قرى المحافظة وفق خطط ميدانية متكاملة، بالتنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري، مشددًا على أن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم يأتيان في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.