الرئاسة الفرنسية: تقارب بين ماكرون وترامب بشأن إيران والتجارة الدولية

أعلنت الرئاسة الفرنسية، عن وجود عناصر تقارب بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الاتفاق إيران والتجارة الدولية؛ على هامش قمة مجموعة الدول السبع، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء السبت.

وعقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء السبت، لقاءً مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في مدينة بياريتز، على هامش قمة مجموعة دول السبع.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال قمة مجموع السبع، اليوم، بمدينة بياريتز الواقعة بجنوب غرب فرنسا، لمناقشة عدد من القضايا العالمية.