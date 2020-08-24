الوكالة الألمانية: إلقاء القبض على مشتبه فيه بالهجوم على رئيس الجالية اليهودية بالنمسا

ألقت السلطات النمساوية يوم الأحد القبض على مشتبه فيه عقب وقوع هجمات على رئيس الجالية اليهودية، وعلى معبد يهودى بمدينة جراز النمساوية، بحسب ما ذكره متحدث باسم الشرطة، مؤكدا بذلك تقارير إعلامية.

وقال المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية(د ب ا) إن عملية استجواب المشتبه فيه جارية حاليا، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل غدا الإثنين.

وتعرض رئيس الجالية،إيلى روسن لهجوم من جانب رجل يحمل عصا غليظة يوم السبت، ولم يصب روسن بسوء حيث نجح فى الاحتماء بسيارته.

وبعد وقوع الهجوم شرعت الشرطة فى البحث عن رجل مشتبه فى قيامه بتحطيم نوافذ المعبد، وإلقاء شعارات موالية للفلسطينيين داخل المركز الدينى اليهودي خلال الأيام القليلة الماضية.

ونظم نحو 200 شخص بينهم سياسيون مسيرة فى جراز مساء الأحد احتجاجا على الهجوم ودعما للجالية اليهودية.