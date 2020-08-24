محافظ البنك المركزي الفلبيني: إمكانية تثبيت سعر الفائدة لنهاية العام

قال بنيامين ديوكنو محافظ البنك المركزي الفلبيني، إن البنك قد يبقي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الراهن حتى نهاية العام الحالي، في الوقت الذي دعا فيه الحكومة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ديوكنو قوله في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الاثنين، إن "السياسة النقدية ليست اللعبة الوحيدة في المدينة"، في إشارة إلى أن السياسة النقدية ليست الوسيلة الوحيدة لدعم الاقتصاد، وإلى ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية في هذا الاتجاه.

وقال محافظ البنك المركزي الفلبيني إن السياسة النقدية قد تظل كما هي دون تغيير حتى نهاية العام الحالي إذا ظل الموقف الاقتصادي مستقرا بدرجة كبيرة.

يذكر أن البنك المركزي الفلبيني كان قد خفض الفائدة الرئيسية بمقدار 175 نقطة أساس إلى 2.25% منذ بداية العام الحالي، كما خفض الاحتياطيات الإلزامية للبنوك، واشترى كميات من السندات الحكومية لمساعدة الحكومة في تمويل الإنفاق العام لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال محافظ البنك المركزي إنه في ضوء المؤشرات على ارتفاع معدل التضخم، فإن البنك المركزي قد يبقي على سعر الفائدة عند مستواه الحالي وهو 2.25% وعلى معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك وهو 12% حتى نهاية العام الحالي، في ظل تدفق السيولة النقدية في النظام المالي حاليا.