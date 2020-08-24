محافظ المنيا يكرم موظف بمرسى بني حسن لإنقاذه 3 أشخاص من الغرق

كرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الإثنين، طارق معتمد محمد، أحد موظفي مرسى بني حسن الشروق، التابعة للوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، لتمكنه من إنقاذ 3 أشخاص من الغرق، أثناء سباحتهم بالقرب من المرسي، حيث منحه المحافظ شهادة تقدير ومبلغ مالي نظير شهامته.

ووجه المحافظ له الشكر والتقدير على جهوده وتحركه السريع في عملية الإنقاذ، وتقديراً لدوره الإيجابي تجاه الواقعة، واصفًا ذلك بأنه ليس بجديد على شهامة ومروءة أهل المنيا، مطالبًا الجميع بأن يتخذوه قدوة طيبة وأن يحذو الجميع حذوه في شهامته ونبل أخلاقه.

وأعرب الشاب، عن خالص شكره على حرص المحافظ على تكريمه وتقديره، مؤكدًا أنه شرف عظيم أن يتم تكريمه نظير أدائه للواجب الإنساني تجاه الآخرين.