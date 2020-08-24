يتعاون المنتج المنفذ محمود الشيخ مع الفنان حكيم، في كليبه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "صحاب أونطة".

وأعرب الشيخ، في تصريحات صحفية، عن سعادته بهذا التعاون الذي جمعه مع النجم حكيم، في أول تعاون يجمعهما، مشيرًا إلى أن الأغنية ستنال إعجاب الجمهور عقب طرحها لما تحمله من بهجة وفرح.

وأضاف أنه تشرف بالعمل مع النجوم الكبار، مثل حكيم نجم الأغنية الشعبية، ومحمد رمضان، والكينج منير، والنجمة شيرين، مؤكدًا اعتزازه بتكرار العمل مع المخرج العبقري حسام الحسيني.

ومن المقرر أن يطرح حكيم، أغنية "صحاب أونطة" نهاية الشهر الجاري، بعدما انتهى المخرج حسام الحسيني مؤخرًا من تصويرها.

وكان محمود الشيخ، قد شارك كمنتج فني لعدد من الكليبات منها "مشربتش من نيلها"، و"بحبك يا أمي" لشيرين عبد الوهاب، و"ويلي" لمحمد منير، و"الملك" و"نمبر وان" و"تيك توك" لمحمد رمضان".

أغنية "صحاب أونطة" كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش، ومهندس ديكور كريم مهدي، ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، وإشراف عام مديرة أعمال حكيم نانسي زيدان، وإخراج حسام الحسيني.