هنأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إسرائيل، اليوم الاثنين، على دبلوماسيتها الأخيرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وحث الدول العربية الأخرى على الاعتراف بالدولة اليهودية أيضًا.

وقال بومبيو الذي رأس الدبلوماسية الأميركية، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في القدس "آمل جداً أن نرى دولًا عربية أخرى تنضم إلى هذا الأمر".

وأضاف أن الفرصة المتاحة لهم للعمل جنبا إلى جنب، والاعتراف بدولة إسرائيل، من شأنها أن تخلق فرصا كبيرة للشرق الأوسط.

وكانت الإمارات وإسرائيل أعلنتا في وقت سابق من هذا الشهر، اتفاقًا بوساطة أميركية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية، مقابل تعليق إسرائيل خطة مثيرة للجدل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ويجعل الاتفاق دولة الإمارات العربية المتحدة الثالثة بعد مصر والأردن، وأول دولة عربية خليجية، تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وانتشرت تكهنات واسعة النطاق حول ما إذا كانت هناك دول أخرى ستحذو حذوها.

وأكد بومبيو لإسرائيل والإمارات، استمرار الدعم العسكري ضد إيران في مواجهة رفع حظر الأسلحة المفروض على تلك الدولة.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستحرص على تسليم الإمارات "المعدات التي تحتاجها لتأمين وحماية شعبها من هذا التهديد نفسه، ألا وهو الجمهورية الإسلامية الإيرانية ".

كما انتقد نتنياهو الأمم المتحدة لرفضها محاولة الولايات المتحدة تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى، والذي ينتهي في أكتوبر المقبل كجزء من الاتفاق النووي الإيراني.