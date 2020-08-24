«هندسة عين شمس» تفتتح استديو التصميم الدولي بحضور وزير التعليم العالي

المتيني: الافتتاح بعد استجابة لقضية انتشار فيروس كورونا بووهان الصينية.. وعاشور: الطلاب شاركوا في مشروعات مهمة عبر الاستديو أهمها تطوير مدينة الأقصر وتطوير نزلة السمان ومثلث ماسبيرو



افتتح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، ونواب رئيس الجامعة استديو التصميم الدولي والذي يضم كل من جامعة عين شمس من مصر وجامعة كليمسون من الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة هواجنج للزراعة بجمهورية الصين الشعبية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي.

وقال رئيس جامعة عين شمس، إن افتتاح الاستديو يعد استجابة لقضية حيوية وهي ظهور فيروس كورونا المستجد بمدينة ووهان الصينية وكيفية الاستجابة لمتطلبات المدينة، لافتا إلى أن طلاب هندسة عين شمس قدموا تصميم يتعامل مع الأزمات والكوارث بما يتيح للمدينة سرعة احتواء المشكلات الكبرى والطارئة التي تستدعي وجود خطة متكاملة من خلال معايير خاصة للتصميم المعمارى يمكن اعتبارها مبادئ جديده تصلح لتصميم المدن في المستقبل.

من جهته، أشاد الدكتور خالد عبد الغفار باستديو التصميم الدولي الذي يعد نتاج إتفاقية ثلاثية وهي الأولى من نوعها بين الجامعات الثلاث قادتها جامعة عين شمس حيث يعتبر الاستديو طفرة في مجال التعليم العالي وذلك لأنه يعتمد على مفاهيم متعددة للتعليم تشمل التبادل الطلابي والتعليم الألكتروني والتعليم الهجين و هو ما يعد خطوة مبكرة لما يقوم به العالم حاليا كتداعيات لظهور فيروس كورونا المستجد والتحول رقمي.

وذكر دور وزارة التعليم العالي في دعم مفهوم التعليم الجديد والتحول الرقمي باعتباره مستقبل التعليم عبر العالم.

وفي نفس السياق، قال الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، إن استوديو التصميم الدولي بكلية الهندسة جامعة عين شمس يعد من ثمار التعاون الدولي المشترك الذى استمر لأكثر من ثلاثة عشر عاما بذل فيه أساتذة العمارة المصريين بجامعة عين شمس جهدا كبيرا في دعم رؤية التعليم الدولي وعلى رأسهم الدكتور ياسر منصور رئيس قسم الهندسة المعمارية السابق واحد اهم المحكمين الدوليين في مجال العمارة والذي تولى إدارة الجلسة التقنية للاستديو اليوم.

وأضاف نائب الوزير، أن استوديو التصميم الدولي قدم عددا من الإنجازات خلال الأعوام الماضية، من خلال مشاركة الطلاب في العديد من المشروعات الدولية والتي يعد من أهمها تطوير مدينة الأقصر وتطوير نزلة السمان ومثلث ماسبيرو، وتم تكريم طلابه في معرض الاهرام العقاري في 2016.

وتحدث الدكتور جاو شي رئيس جامعة هوازنج للزراعة عن اعتزازه بتجربة استديو التصميم الدولي التي أثرت الطلاب وشكلت مفاهيم جديدة في وجدانهم من خلال مشاركتهم لاقرانهم من الدول الأخرى.

كما أعرب الدكتور روبرت جونز رئيس جامعة كليمسون عن سعادته البالغة بمشاركة جامعته باستديو التصميم الدولي، مؤكدا أن تلك التجربة تعد تجربة رائدة في مجال التعليم.

وأشارت الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب ومدير العلاقات الدولية بالجامعة إلى الدعم الكامل المقدم من الحكومة المصرية وإدارة جامعة عين شمس لإنجاح مسيرة الاستديو علي مدي عدة سنوات، حيث تقدم الجامعة الدعم النقدي واللوجستي للطلاب والاساتذة من أجل تمثيلهم المشرف في الولايات المتحدة الأمريكية، كما استضاف اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر السابق الطلاب الدوليين تحت رعاية المحافظة في استقبال يضع مصر في موقعها الدولي الصحيح.

وأشار الدكتور مصطفي رفعت مدير البرامج البينية الدولية بهندسة عين شمس، إلى حرص الجامعة علي تقديم كل أعمال الدعم المالي واللوجستي والتكنولوجي لدعم استمرار عمل الإستديو علي الرغم من الصعوبات التي واجهتها العملية التعليمية نظرا لظهور فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أيمن فريد حمزة، مدير استوديو التصميم الدولي بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن استوديو التصميم الدولى يشارك فيه طلاب كلية الهندسة بالجامعات الثلاث فى حل وتطوير أي مشاكل داخل بلدانهم شريطة أن تكون مشاريع قومية، لافتا أن آخر مشروعات لاستديو التصميم الدولي كانت بالولايات المتحدة الامريكية بمدينة شارلستون وبدعم من الحكومة الامريكية ممثلة في بلدية المدينة لدراسة إمكانية حل مشكلة ارتفاع منسوب المياه بالمدينة من خلال التصميم المعماري و الحضري والميكانيكي، وشارك في المشروع العديد من الأساتذة من التخصصات الهندسية المختلفة لدعم الطلاب والذي نوقش في الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير 2019.

من جانبه قال الدكتور أحمد خالد منسق الاستديو، إنه يتميز بإتاحة الفرصة لشباب الهيئة المعاونة للمشاركة في فرص التعليم الدولي وشارك في ذلك كثير من أعضاء الهيئة المعاونة على رأسهم المهندسة مي عادل والمهندسة ندى طارق والمهندس مؤمن ناصر وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس والذى يحرص علي توفير تلك الفرص لشباب الهيئة المعاونة بالجامعة باعتبارهم نواة المستقبل للجامعة.

ويذكر أن مشروع استوديو التصميم الدولي يعد الأول من نوعه في تطوير المدن، ويبلغ عدد الطلاب الذين يقومون بالتصميم 30 طالبا مصريا و20 أمريكيا و30 صينيا ويتم اختيار الطلاب بطريقة عملية شديدة التعقيد من خلال اجتياز عدة اختبارات للانضمام إلى الفريق الذى أسسه الدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة السابق، ونائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات الحالي والذي عمل كداعم للتواصل الدولي لما يقرب من اكثر من 10 سنوات.