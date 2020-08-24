 العراق: اعتقال 5 من عناصر داعش لدى تسللهم عبر الحدود مع سوريا - بوابة الشروق
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العراق: اعتقال 5 من عناصر داعش لدى تسللهم عبر الحدود مع سوريا

القوات العراقية
القوات العراقية
د ب أ
نشر في: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 1:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 1:24 ص

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، مساء اليوم الأحد، باعتقال خمسة دواعش متسللين عبر الحدود مع سوريا غرب مدينة الموصل.

وقال النقيب سفيان خلف من شرطة محافظة نينوى، إن قوة استخباراتية من شرطة نينوى تمكنت من اعتقال خمسة دواعش متسللين عبر الحدود مع سوريا باتجاه قضاء البعاج غرب الموصل.

وأضاف خلف أن القوات الأمنية اقتادتهم إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي.

وتشهد محافظة نينوى نشاطًا لعناصر داعش، الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات وهجمات ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريًا قبل أكثر من عامين.

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