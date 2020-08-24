شالكه يلغي مباراة ودية بعد ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا في معسكره التدريبي

أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة أمام فورتسبورجر كيكرز، بعدما كشفت الفحوص عن إصابة شخص في معسكر الفريق التدريبي بالنمسا، بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال يوخن شنايدر مدير الكرة في شالكه، في تصريحات لموقع النادي :"سنلتزم بعمل كل شيء تبلغنا به السلطات."

وأضاف :"صحة وسلامة جميع المعنيين، تأتي على رأس الأولويات."

وأوضح شالكه أن الدكتور باتريك إنجلفينجر طبيب الفريق والمسؤول عن معايير الوقاية بالنادي، سيكون على تواصل مع السلطات الصحية المحلية.

ولم يكشف شالكه ما إذا كان المصاب من بين لاعبي الفريق أم من الإداريين، لكن مزيدا من الفحوص ستجرى للكشف عن أي حالات إصابة بالعدوى.

ويستهل شالكه مشواره في الموسم الجديد من البوندسليجا بمواجهة بايرن ميونخ في 18 سبتمبر المقبل، وذلك بعد أسبوع واحد من خوض منافسات الدور الأول لكأس ألمانيا.