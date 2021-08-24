إحصاء: تراجع عدد طلبات الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية في ألمانيا في 2020

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم الثلاثاء أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد كان لها تأثير وعواقب على هجرة الكوادر والعمالة المتخصصة إلى ألمانيا.



وأوضح المكتب اليوم، أن عدد طلبات الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية انخفضت بنسبة 3% خلال العام الماضي وتراجعت إلى 42 ألف طلب.



يذكر أنه تم تعديل إجراء تقديم الطلبات في مارس من العام الماضي من خلال قانون هجرة الكوادر والعمالة المتخصصة، وكان من شأنه الإسراع من مسار الإجراءات.



وأرجع المكتب التراجع إلى التأثير المثبط الناتج عن تفشي فيروس كورونا وقيود السفر الناتجة عن تفشي الفيروس.



ولكن المكتب أشار إلى أنه تم على الرغم من ذلك الاعتراف بالفعل بـ 44 ألفا و800 مؤهل على أنها معادلة بشكل كامل أو جزئي للمؤهلات الألمانية في عام 2020. ويزيد هذا العدد بنسبة 5% على ما تم الاعتراف به في عام 2019.



وبحسب المكتب الاتحادي للإحصاء، كان ثلثي هذه الاعترافات تقريبا من نصيب المهن الطبية، وكان نصفها من نصيب أفراد الرعاية الصحية على وجه التحديد.



وكان أغلب الأشخاص الذين تم الاعتراف بمؤهلاتهم منحدرين من البوسنة والهرسك، بإجمالي 3600 شخص، وجاء في المرتبة الثانية صربيا بإجمالي 3400 شخص، ثم سورية بإجمالي 3100 شخص.



وبحسب المكتب الاتحادي للإحصاء، كان هناك نحو 59 ألف إجراء معلق بشأن طلبات الاعتراف بالمؤهلات المهنية لم يتم البت فيه لدى الجهات المعنية بالمانيا في عام 2020. وتم رفض الطلب أو إنهائه بصدور قرار بشأنه أوسحبه في 4800 حالة خلال العام الماضي.



وتجدر الإشارة إلى أن الإجراء ينتهي دون البت فيه بالسلب أو الإيجاب إذا تم سحبه.