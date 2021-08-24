ارتفاع كبير لأسعار النفط خلال تعاملات اليوم

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بعد سبعة أيام من التراجع المطرد استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط أسبوع التداول الجديد اليوم الاثنين بارتفاع كبير.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر العقود الآجلة للنفط الأمريكي بنسبة تصل إلى 9ر5%. كما ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي، إلى جانب ارتفاع أسعار الأسهم والسلع الأخرى.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 48ر3 دولار للبرميل إلى 64ر65 دولار للبرميل تسليم تشرين أول/أكتوبر المقبل في تعاملات بورصة نيويورك. وارتفع سعر خام برنت بمقدار 18ر3 دولار للبرميل إلى 36ر68 دولار للبرميل تسليم تشرين أول/أكتوبر المقبل.

كانت أسعار برنت قد تراجعت خلال الأسبوع الماضي بنحو 8% وتراجعت أسعار غرب تكساس بنحو 9% وسط مخاوف بشأن ضعف الطلب على الوقود حول العالم بسبب تصاعد حدة جائحة كورونا.