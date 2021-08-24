فريق اللاجئين البارالمبي يأمل في زيادة وعي الناس بقضايا اللاجئين حول العالم

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أعرب أعضاء فريق اللاجئين البارالمبي، اليوم الثلاثاء، عن أملهم في أن تزيد ألعاب طوكيو وعي الناس بقضايا اللاجئين في العالم.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية عبر موقعها الإلكتروني، أن الفريق يتكون من 6 أشخاص فروا من دولهم بسبب الصراعات وظروف أخرى وسيشارك الرياضيون في منافسات السباحة وألعاب القوى والتايكوندو والتجديف.

ووفقا لبيانات المكتب السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، فإن نحو 12 مليونا من نحو 82 مليون لاجئ ونازح داخليا في العالم يعيشون مع نوع ما من الإعاقة.

ويضم الفريق السباح إبراهيم الحسين سوري المولد الذي فقد جزءا من رجله اليمنى في الصراع في البلاد.