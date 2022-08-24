روسيا تقر بتباطؤ هجومها في أوكرانيا وترجع السبب للرغبة في تقليل الخسائر بين المدنيين

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أقر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء بتباطؤ وتيرة الهجوم الروسي في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عنه القول إن تباطؤ الهجوم قرار واع، كونه يرجع إلى الرغبة في تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وقال: "نلتزم بصرامة بمعايير القانون الإنساني (في الهجوم)، ونُفذت الضربات بأسلحة عالية الدقة على البنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك مواقع القيادة، والمطارات، والمستودعات، والمناطق المحصنة، والمجمعات الصناعية العسكرية".

وأضاف: "في الوقت نفسه، يتم اتخاذ كل الإجراءات لتجنب وقوع إصابات بين صفوف المدنيين، بالطبع هذا يبطئ وتيرة الهجوم، لكننا نفعل ذلك بوعي".