وكالة الطاقة الذرية وروسيا تتفاوضان بشأن فحص زابوريجيا في محادثات باسطنبول



التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي ومدير وكالة الطاقة النووية الروسية "روساتوم" أليكسي ليخاشيف اليوم الأربعاء، في اسطنبول لبحث الفحص المقترح لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية المحاصرة في جنوب أوكرانيا.

وكتب جروسي على تويتر "تم إجراء مناقشات فنية مهمة اليوم في اسطنبول بشأن البعثة التي سترسلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا"، ونشر صورة للقاء الذي جمعه مع ليخاشيف مدير "روساتوم".

وقالت روساتوم على موقعها الإلكتروني إن الجانب الروسي سيقدم دعما لوجيستيا لبعثة الخبراء "بمجرد أن يسمح بذلك الوضع العسكري في الموقع".

وتدعم جميع الأطراف من حيث المبدأ قيام بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفحص أنظمة السلامة والتحكم الحيوية للمحطة المترامية الأطراف.

غير أن الوكالة لم تتلق بعد موافقة نهائية من الأطراف المتناحرة وسط اختلافات بشأن تفاصيل المهمة، بما في ذلك الطريق الذي سيسلكه الخبراء للوصول للمحطة