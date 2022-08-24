إثيوبيا تتهم تيجراي بشن هجوم على المناطق الحدودية لأمهرة

اتهمت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، جبهة تيجراي، بشن هجوم على المناطق الحدودية لإقليم أمهرة، جاء ذلك في نبأ عاجل لقناة "الجزيرة" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكانت أعمال قتالية اندلعت مجدداً بين قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في إثيوبيا وقوات موالية للحكومة المركزية حول مدينة كوبو على حدود الإقليم، وفقاً لما أفاد به متحدث باسم قوات تيجراي، اليوم الأربعاء.

وقال مزارع من مدينة كوبو لوكالة "رويترز" رفض ذكر اسمه: "أسمع أصوات أسلحة ثقيلة منذ صباح اليوم. الأسبوع الماضي رأيت القوات الخاصة لإقليم أمهرة وهي تتوجه إلى جبهة القتال في حافلات".