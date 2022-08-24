الكهرباء تحذر من الاستخدام الخاطئ للأجهزة: ملء الـ«الكاتل» على أخره يرفع فاتورة الاستهلاك

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك أجهزة منزلية قد يشعر المواطن أنها لا تسحب الكثير ويتركها موصلة بمصدر الكهرباء.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" عبر شاشة "dmc"، مساء الثلاثاء، أن هذه الأجهزة تستهلك كهرباء حتى لو كانت بجزء بسيط لكن مع تعدد هذه الأجهزة فإن ذلك يرفع من حجم الاستهلاك.

وضرب أمثلة على ذلك بشواحن الهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب والتلفزيون، فهي تستهلك الكهرباء دون أن يشعر بها المواطن.

وأشار إلى أن أي جهاز تسخين يسحب كهرباء بشكل أكبر مثل الأفران الكهربائية والميكرويف و"الكاتيل / غلاية المياه"، متابعا: "هناك استخدام غير سليم وهو ملء الكاتل عن آخر في حين يكون المطلوب كوب واحد فقط وبالتالي هذا استهلاك زائد".

ونوه بأنه يمكن الاستغناء عن الكاتل عبر استخدام البوتاجاز، محذرا كذلك من الغسالة الـ"full automatic"، حيث تحتوي على برامج تسخين، تستهلك الكثير من الكهرباء.