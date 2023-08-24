عواصف ترابية بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عواصف ترابية وإنخفاض طفيف في درجات الحرارة، ما أدى إلى تكثيف حملات المرور على الطرق السريعة في ظل انعدام الرؤية المرورية بالطرق السريعة جراء العواصف الترابية.

ورفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الإستعداد بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، بالتزامن مع العواصف الترابية التي تشهدها المحافظة.

وتواصل غرفة العمليات والأزمات المتابعة وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العلاجية، تحسبًا لوقوع حوادث جراء العواصف الترابية.