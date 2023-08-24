انتشال جثة سيدة من ترعة الإبراهيمية في سمالوط

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا، بالتنسيق مع رجال البحث الجنائي بمركز سمالوط، من انتشال جثة سيدة في العقد الخامس من عمرها من ترعة الإبراهيمية، ناحية قرية التوفيقية، شمال المركز.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا يفيد بوجود غريق جثة سيدة تدعى (مريم) في العقد الخامس من عمرها، وتقيم بقرية دفش، بالترعة الإبراهيمية ناحية كوبري الشريعي، وتم البحث عنها بالمياه وانتشالها صباح اليوم بمعرفة الإنقاذ النهري وإحدى الأهالي.

تم إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى سمالوط العام، تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من تقرير الطب الشرعي ومفتش صحة المركز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.

ومن التحريات الأولية التي أجراها الرائد يحي كيلاني، رئيس مباحث المركز وبسماع أقوال شهود أحد العيان، تبين أن ترجح سبب الغرق بالقصد العمد، وجار الوقوف على أسباب الواقعة وأمرت النيابة العامة التحريات السريعة للأسباب.