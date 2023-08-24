التحريات تكشف ملابسات سقوط فتاة عشرينية من شرفة منزلها بالصف

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كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي، عن ملابسات إصابة شخص إثر سقوطه من علو بمركز الصف جنوب المحافظة.

جهود البحث والتحري بينت أن فتاة تدعى "مريم.م"، تبلغ من العمر 21 سنة، اختل توازنها خلال وقوفها بشرفة مسكنها لتسقط أرضا مما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

كان اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب، تلقى إخطارا مفاده ورود إشارة من إدارة شرطة النجدة لمأمور مركز شرطة الصف، بسقوط شخص من علو.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين سقوط شخص مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم نُقل على إثرها إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.