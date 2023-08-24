ميسي: عانيت مع باريس ولا أفكر في الاعتزال

تحدث ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، عن أسباب انتقاله إلى صفوف الفريق الأمريكي في الموسم الحالي.

وقال ميسي في تصريحات أبرزتها شبكة tycsports "لا أفكر في الاعتزال، أحب اللعب والاستمتاع بالكرة والتنافس وخوض التدريبات".

وأضاف "لا أعرف كم سألعب بعد، ولكن أحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع طالما أنني بخير، وبعد ذلك سأرى ما سيحدث".

وتابع "بالنسبة للخطوة التالية، هناك وقت للتفكير والتحليل والاختيار. اليوم أهم شيء هو الاستمتاع بما تبقى".

وواصل "الانضمام إلى ميامي كان قرارا عائليا بعدما قضيت فترة صعبة في باريس، لم نكن بخير.. لقد دفعنا ثمن ذلك".

ونوه "اختيار ميامي كان بمثابة العودة قليلا إلى ما كنا عليه في برشلونة، ومن أجل الاستمتاع بالحياة اليومية ومن أجل الأطفال وأن تكون العائلة بخير".

وأتم "لأسباب عديدة قررنا أن إنتر ميامي سيكون المكان الذي ننتقل إليه، وبعد فترة من الزمن علمنا أننا لم نخطئ".