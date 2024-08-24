الشرطة الألمانية تحتجز شخصا في قضية زولينجن بعد اقتحام مركز للاجئين

أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية اليوم السبت أن رجال الشرطة احتجزوا شخصا في مركز للاجئين في زولينجن أثناء البحث عن مرتكب حادث طعن مميت بالمدينة مساء أمس الجمعة أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وأضاف المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ ) أن التحقيقات لا تزال جارية.

ولم توضح السلطات ما إذا كان الشخص الموقوف يُشتبه في كونه المهاجم. وقال المتحدث باسم الشرطة إن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة الصلات بالجريمة.

ونزل العشرات من ضباط الشرطة إلى ملجأ اللاجئين في زولينجن في عملية يقال إنها مرتبطة بالهجوم المميت في المدينة.

وتمكن الجاني، الذي قتل ثلاثة أشخاص في مهرجان بمدينة زولينجن ليلة الجمعة وترك ثمانية آخرين مصابين، من الفرار وسط الفوضى والذعر.

كان المهاجم قد طعن عددا من الأشخاص في مهرجان أقيم للاحتفال بالذكرى الـ650 لتأسيس المدينة.