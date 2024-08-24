 مسئولون في باكستان يأمرون باتخاذ تدابير للوقاية من حمى الضنك - بوابة الشروق
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مسئولون في باكستان يأمرون باتخاذ تدابير للوقاية من حمى الضنك

مظفر جاره (باكستان) - د ب أ
نشر في: السبت 24 أغسطس 2024 - 11:01 م | آخر تحديث: السبت 24 أغسطس 2024 - 11:01 م

وجه ميان عثمان علي نائب مفوض مدينة مظفر جاره المسؤولين المعنيين بضمان إعداد أفضل الترتيبات للوقاية من حمى الضنك بعد هبوب الرياح الموسمية مؤخرا على المدينة، حسبما ذكرت وكالة أنباء (أسوشيتد برس أوف باكستان).

وقال لدى ترؤسه لاجتماع اليوم السبت إن خطر حمى الضنك ازداد بعد الرياح الموسمية مؤخرا وأنه يجب اتخاذ أفضل الترتيبات لمنع انتشارها. وأوضح أنه يجري منح مهمة خاصة لجميع الإدارات المعنية لإطلاق سياسة عدم التهاون مطلقا في مواجهة يرقات حمى الضنك.

ووجه نائب المفوض المسؤولين المعنيين باتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه الإهمال والأداء الضعيف خلال حملة مكافحة حمى الضنك، وأمر الموظفين بإرسال تقارير الأداء إلى جميع الإدارات.

وقال أحد المسؤولين لدى تقديم إحاطة في الاجتماع إنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بحمى الضنك في المدينة حتى الآن، وتم تحديد موقع يرقات حمى الضنك في مكان أزالته السلطات المختصة.

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