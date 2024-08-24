استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 24 أغسطس 2024.



وجاءت الأسعار كالتالي:



استقرت أسعار كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 74 إلى 78 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 100 إلى 150 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 350 جنيها للكيلو.

‏‎وثبت سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 90 إلى 160 جنيها.

واستقر سعر سمكة موسى ليتراوح بين 200 إلى 420 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 200 إلى 420 جنيها.

‏‎وثبت سعر الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 175 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 300 جنيه.

‏‎واستقر سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 740 إلى 760 جنيها.

‏‎استقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 170 إلى 370 جنيها.

‏‎وثبت سعر السمك بوري ليتراوح بين 110 إلى 150 جنيها.

‏‎واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.