استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 24 أغسطس 2024.
وجاءت الأسعار كالتالي:
استقرت أسعار كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 74 إلى 78 جنيها للكيلو.
واستقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.
استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 100 إلى 150 جنيها للكيلو.
واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 350 جنيها للكيلو.
وثبت سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 90 إلى 160 جنيها.
واستقر سعر سمكة موسى ليتراوح بين 200 إلى 420 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 200 إلى 420 جنيها.
وثبت سعر الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 175 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 300 جنيه.
واستقر سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 740 إلى 760 جنيها.
استقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 170 إلى 370 جنيها.
وثبت سعر السمك بوري ليتراوح بين 110 إلى 150 جنيها.
واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.