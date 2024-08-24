أوكرانيا: إصابة عشرة أشخاص في منطقة خيرسون جراء قصف روسي خلال الـ 24 ساعة الماضية

أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة "خيرسون" الأوكرانية أوليكساندر بروكودين، بأن عشرة أشخاص أصيبوا جراء القصف الروسي على المنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال بروكودين - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم السبت - "تعرضت ستانيسلاف، وأنتونيفكا، وكيزوميس، وسادوف، وشيروكا بالكا، وبيلوزيركا، وبونياتيفكا، وميكيلسكي، وبيريسلاف، ونوفورايسك، وميلوف، وهافريليفكا، وزمييفكا، ومدينة خيرسون، لنيران القوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشار إلى أن الجيش الروسي قصف مؤسسة ثقافية، ومناطق سكنية في التجمعات السكنية للمنطقة، بما في ذلك ثلاثة مبان شاهقة الارتفاع و10 منازل خاصة، كما ألحق الروس أضرارًا بخط أنابيب غاز وسيارات خاصة.