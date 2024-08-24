وزير الخارجية يبحث مع نظيرته اليابانية تعزيز العلاقات الثنائية وجهود وقف إطلاق النار في غزة

بحث وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، مع وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مباحثات سياسية بين الوزيرين على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا “التيكاد”، والذي يعقد في العاصمة اليابانية طوكيو.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأن وزيرة خارجية اليابان حرصت في مستهل اللقاء على تقديم التهنئة للدكتور عبد العاطي؛ بمناسبة تولي سيادته مهام منصبه، معربة عن تقدير بلادها للدور الهام الذي تضطلع به الدبلوماسية المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزيرة خارجية اليابان أشارت إلى أن العام الجاري يتزامن مع مرور 70 عاماً على التعاون بين مصر واليابان، موضحة أن بلادها تثمن جلياً هذا التعاون على مدار السنوات الماضية، وهو ما يتمثل في دعم اليابان لعدد كبير من المشروعات التنموية في مصر، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير، كما شددت كاميكاوا على أن بلادها تولي أهمية كبيرة لإحلال السلم والاستقرار في العالم، بما يشمل منطقة شرق آسيا والشرق الأوسط.. موضحة أن بلادها تقدر أن ملف التعاون مع الدول الإفريقية يحظي بأهمية متقدمة، مرحبةً بمشاركة الوزير بدر عبد العاطي في الاجتماع الوزاري لـ “التيكاد”، معربة عن تطلعها لمناقشات ثرية خلال الاجتماع تثمر عن نتائج ملموسة تعزز من آفاق التعاون بين اليابان والدول الإفريقية.

وأشار السفير أحمد أبو زيد إلى أن وزير الخارجية ثمن الدور الياباني الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية، وتقارب الرؤى بين الجانبين المصري والياباني، لاسيما فيما يتعلق باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وغيرها من المبادئ الإنسانية المشتركة، كما أشاد بالتعاون المشترك بين الدولتين الصديقتين على مدار السنوات الماضية، مشدداً على أهمية انعكاس ترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية على كافة مجالات التعاون دون استثناء، وتطلع الجانب المصري للبناء على هذا الزخم من خلال خطوات تنفيذية، يتم التوافق عليها بين الجانبين، خاصةً في مجال تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأردف المتحدث الرسمي بأن وزير الخارجية نوه إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية ألقت بظلالها على الدول النامية، ومن بينها مصر، خلال السنوات القليلة الماضية.. مشيرا إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن بينها استضافتها لما يقرب من تسعة ملايين أجنبي على أراضيها؛ الأمر الذى يزيد من الأعباء الملقاة على موارد الدولة نتيجة زيادة حجم الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية لهؤلاء أسوةً بالمواطنين المصريين.

واتصالاً بتطورات الأوضاع في المنطقة.. أشارت كاميكاوا إلى أن بلادها تتابع بقلق شديد ما يحدث في غزة، وحرصت على الاستماع لتقييم الوزير بدر عبد العاطي لآخر مستجدات جهود الوساطة المصرية – الأمريكية – القطرية، لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، معربةً عن تطلع اليابان للمساهمة بفعالية في جهود إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب.

وفي هذا السياق.. أشاد وزير الخارجية بآلية التعاون الثلاثي القائمة بين مصر والأردن واليابان على ضوء سعي الآلية للانخراط في تحسين الأوضاع الاقتصادية وجهود إعادة الإعمار بكل من العراق ولبنان وفلسطين، خاصة في مجالات الطاقة وخطوط الربط الكهربائي مع الأردن والعراق وتعزيز الصادرات في فلسطين وغيرها.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزير بدر عبد العاطي حرص على الإعراب عن تطلع مصر إلى أن تسفر الاجتماعات الوزارية لآلية “التيكاد” عن نتائج ملموسة تعزز من مجالات التعاون القائم بين اليابان وإفريقيا، وتفتح آفاق تعاون جديدة تصب في مصلحة الجانبين، منوها باستعداد الجانب المصري للتعاون الثلاثي مع اليابان في دعم مساعي التنمية في دول إفريقيا والبناء على النماذج الإيجابية في هذا المضمار.

وفي ختام اللقاء.. اتفق الوزيران على الحفاظ علي وتيرة التواصل خلال الفترة المقبلة، واستمرار التشاور والتنسيق حيال القضايا الإقليمية والدولية محل اهتمام الجانبين، بالإضافة إلى العمل المشترك على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات اتصالاً بترفيع العلاقات الثنائية بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية.