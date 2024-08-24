حزب الله يستهدف 15 موقعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف 15 موقعًا لجيش الاحتلال في القطاعين الشرقي والغربي من الحدود مع جنوب لبنان.

وقال حزب الله في عدة بيانات له، إن عناصره استهدفوا أمس الجمعة، 15 موقعًا لجيش الاحتلال عند الحدود الإسرائيلية مع جنوب لبنان، وفق وكالة سبوتنيك.

ووفق بياناته، استهدف حزب الله، التجهيزات التجسسية في مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات ‏الجوية في قاعدة ميرون العسكرية الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها، والتجهيزات التجسسية في موقع العباد.

وأوضح أحد البيانات أن جيش الاحتلال قصف في جنوب لبنان 21 بلدة، كما قامت طائراته بخرق جدار الصوت فوق العديد من المناطق اللبنانية.

وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، علاوة على قيام إسرائيل بشكل متكرر، باستهداف عناصر وقادة ميدانيين في حزب الله.

وازدادت حدة التوترات بعد استهداف جيش الاحتلال للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت واغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر.