نقابة الموسيقيين تؤكد دعمها للدولة ضد دعاوى الفوضى والإرهاب

أعلنت نقابة المهن الموسيقية تأييدها للدولة المصرية الحديثة، لاستكمال ومواصلة خطط الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية الطموحة.

وأكدت النقابة - في بيان لها اليوم الثلاثاء، دعم مؤسسات الدولة الوطنية ضد كافة الدعوات المشبوهة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية والتيارات السياسية الداعمة له لإثارة الفوضى ـ معربة عن استنكارها لكافة التصرفات الصادرة من ذوي التوجهات المشبوهة الذين يحاولون البحث عن أدوار لهم و"الشهرة " في الشارع المصري ، على حساب الشعب ، من خلال الترويج لمساندتهم مطالب محدودي الدخل.

وشدد - البيان - على أن أعضاء النقابة والجمعية العمومية يؤكدون وقوفهم خلف تحالف القوى الوطنية والأحزاب لمواجهة كافة الدعوات المشبوهة لإثارة الشارع المصري لتحقيق أهداف سياسية ، أو فئوية لصالح جماعة أو قوى سياسية بعينها ، دون النظر لمصالح البلاد العليا.

ونوهت النقابة - في بيانها - بصمود الشعب المصري، وصلابة الجبهة الوطنية ، والعزم على تحقيق الأهداف القومية، دعما لمسيرة التقدم والازدهار لمصرنا الغالية، التي تتحقق بسواعد أبنائها الشرفاء ، ضد قوى التخلف والظلام والشر والإرهاب.