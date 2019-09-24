قررت نيابة أول العامرية غرب الإسكندرية، اليوم الاثنين، تجديد حبس، مُشرف بإحدى شركات النقل، ونجله، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبلغ 1.5 مليون جنيه، بزعم توظيفها في تجارة المحاصيل الزراعية والأعلاف، مقابل نسبة أرباح مالية شهرية، ثم تهربا منهم.

وكان مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية اللواء أشرف الجندي، تلقى إخطارًا من مدير المباحث اللواء شريف رؤوف، حول تلقيه بلاغًا من بعض المواطنين يتهمون شخصين، بتلقي مبالغ مالية منهم؛ بقصد استثمارها لهم في تجارة المحاصيل الزراعية والأعلاف، مقابل حصولهم على نسبة من الأرباح الشهرية، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح، وامتنعا عن رد أصول المبالغ إليهم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية غرب المحافظة، وبفحص سجلهم الجنائي تبين أن الأول، مُشرف بإحدى شركات النقل، سبق اتهامه في قضية «تهرب ضريبي»، والثاني «نجله» صاحب مكتب للنقل، وسبق اتهامه في قضيتي «شيك، وإصابة خطأ».

وبمواجهتهما أقرا بالواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما؛ بتحرير محضر بواقعة الضبط في قسم شرطة أول العامرية، وتباشر النيابة العامة التحقيق.