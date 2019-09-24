منح أوبر شهرين للحصول على رخصة من السلطات للعمل في لندن

حصلت شركة "أوبر تكنولوجيز" لخدمات نقل الركاب على رخصة لمدة شهرين للعمل في لندن، حيث تحقق الشركة التي تعمل بواسطة تطبيق على الهواتف الذكية تقدمًا محدودًا في الحصول على الموافقة الدائمة من الجهات الرقابية في العاصمة البريطانية.

وقد رفضت هيئة النقل في لندن (ترانسبورت فور لندن) من قبل منح أوبر رخصة نقل خاص، لكنها قالت في بيان اليوم الثلاثاء إن الشركة حسنت ثقافتها وإدارتها. ويمكن لأوبر التقدم للحصول على رخصة جديدة قبل نوفمبر المقبل، ويمكن أن تحصل على تصريح لمدة أطول.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن متحدث باسم هيئة النقل قوله إنه خلال الشهرين المقبلين، سيتعين على أوبر أن تظهر للهيئة أن سائقيها لديهم تأمين وتدريب مناسبين وأنها وضعت نظاما لمنع احتيال السائقين.

وفي عام 2018، حصلت أوبر على رخصة لمدة 15 شهرًا للعمل تحت المراقبة في لندن، وهي مدة تقل كثيرًا عن تصريح النقل الخاص لمدة خمسة أعوام الذي كانت تريد أن تحصل عليه.

وقال جايمي هيوود، المدير العام الإقليمي لأوبر في شمال وشرق أوروبا في بيان عبر البريد الإلكتروني إن "اعتراف هيئة (ترانسبورت فور لندن) بتحسن ثقافتنا وإدارتنا يعكس التقدم الذي حققناه في لندن".

وأضاف: "سنواصل العمل بشكل وثيق مع هيئة (ترانسبورت فور لندن) وتقديم أي معلومات إضافية يتم طلبها".