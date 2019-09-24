هازارد: حققت حلمي باللعب للريال وفخور للتواجد في تشكيل «فيفا»

أعرب البلجيكي إيدين هازارد جناح فريق ريال مدريد، عن سعادته، بتواجده ضمن تشكيل أفضل 11 لاعب في العالم لعام 2019، المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في احتفالية توزيع جوائز الأفضل التي أقيمت مساء أمس الإثنين، في مدينة ميلان الإيطالية.

وقال هازارد في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الملكي: "أنا أشعر أنني بحالة جيدة، وأنا سعيد للغاية لتواجدي هُنا للعام الثاني على التوالي".

وأضاف: "أنا فخور حقًا بأن أكون بين تشكيل أفضل 11 لاعب، أنا مستمع بهذه اللحظة، وشرف لي، أنّ اتواجد في هذا التشكيل، جنبًا إلى جنب مع العديد من اللاعبين الكبار".

وواصل: "الموسم الماضي كان جيد حقًا بالنسبة لي، فزت بألقاب، وقدمت أداءً جيدًا، وسجلت أهدافًا وآمل أنّ أفعل نفس الشيء مع ريال مدريد".

وأكمل: "الجوائز ليست هي الشيء الوحيد الذي يدفعني إلى بذل قصاري جهدي، وأنا أحاول فعل ذلك دائمًا في التدريبات وفي المباريات، وأريد أنّ أقدم أداءً جيدًا هُنا في ريال مدريد مثلما فعلت في تشيلسي".