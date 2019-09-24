كوريا الجنوبية تؤكد تسجيل رابع حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية

أكدت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل رابع حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية بالقرب من حدودها مع الشطر الشمالي، وهو ما أثار مخاوف من أن تفشي المرض يمكن أن يتسبب في نفوق قطعان الخنازير الضخمة بالبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن وزارة الزراعة والغذاء والشئون الريفية في كوريا الجنوبية قولها "إنه تم تسجيل حالة الإصابة الرابعة في مزرعة بمدينة "باجو" تضم قرابة 2300 خنزير، وتقع بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية؛ وذلك بعد أن أكدت الاختبارات المعملية وجود المرض".

وأكدت الوزارة أمس الاثنين حدوث حالة ثالثة في كيمبو، الأولى في منطقة جنوب نهر هان الذي يمر عبر سول، ما يزيد من المخاوف من احتمال تفشي المرض على مستوى البلاد، وفرضت وزارة الزراعة حظر التحرك لمدة 48 ساعة من وإلى مزارع الخنازير ومصانع الأعلاف والمجازر، ليس فقط في إقليم كيونغكي وإنتشون المجاورة للعاصمة، ولكن أيضا في إقليم كانغ وون في شمال شرقها ابتداء من أمس.

كما بدأت الوزارة إعدام الخنازير في مزرعة كيمبو المصابة، حيث يوجد حوالي 300ر6 مزرعة في كوريا الجنوبية تضم أكثر من 11 مليون خنزير.

يشار إلى أن حمى الخنازير الأفريقية تسببت في نفوق قطعان عديدة من الخنازير في الصين ودول آسيوية أخرى قبل الوصول إلى كوريا، وهي غير ضارة للأشخاص، ولكنه مرض معد للغاية ومميت للخنازير، ولا يوجد له أي علاج معروف حتى الآن.

يأتي ظهور حمى الخنازير الأفريقية في كوريا الجنوبية بعد أقل من أربعة أشهر من إعلان جارتها الشمالية عن ظهور أول حالة إصابة بالمرض في أواخر مايو الماضي.