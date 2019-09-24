كلوب: استلهم دوافعي قبل المباريات المهمة من أفلام «روكي»

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي والفائز بجائزة أحسن مدرب في العالم لعام 2019، أنه يستلهم دوافعه قبل المباريات المهمة من سلسة أفلام "روكي" الأسطورية.

وكتب الألماني كلوب في منصة " ذا بليارز تريبيون" الإلكترونية اليوم الثلاثاء إنه دائما يفكر في شخصية "روكي بالبوا" عندما يكون في حاجة إلى مصدر إلهام قبل أحاديثه مع اللاعبين.

وأعرب كلوب عن اعتقاده "بضرورة عرض أفلام روكي 1 و2 و3 و4 في المدارس العامة في أنحاء العالم تماما كما يتعلم المرء حروف الأبجدية، وعندما تشاهد هذه الأفلام ولا تجد نفسك بعدها راغبا في الصعود إلى القمة، فثمة شيء خطأ لديك".

وتحدث كلوب أيضا عن لحظة غير موفقة "لروكي"، مشيرا إلى أنه عرض مقاطع مشهورة من فيلم روكي 4 في عام 2011 على لاعبي فريقه السابق بوروسيا دورتموند قبل مباراة القمة أمام بايرن ميونخ لإثارة الحافز لديهم، مشيرا إلى أنه عرض مقاطع للشرير الروسي إيفان دراجو مع روكي بالبوا داخل كوخ في سيبريا.

وتابع أنه خاطب اللاعبين وقال إن بإمكانهم أن يحققوا المستحيل حتى مع كونهم أصحاب الفرص الأقل حظا، وأوضح أنه لما لاحظ عدم وجود رد فعل من قبل اللاعبين، اكتشف أن اثنين من اللاعبين الكبار لم يشاهدا أفلام روكي من قبل، " فكان كل حديثي هراء، هل يمكن تصديق هذا؟ واضطررت للبدء من جديد".

وعن فوزه بجائزة أحسن مدرب في العالم للعام الحالي، قال كلوب:" بمنتهى الصراحة لو كان أحد ما من المستقبل قدم إلي عندما كان عمري 20 عاما وأخبرني بكل ما سيحدث في حياتي، ما كنت لأصدق هذا".

واستطرد كلوب قائلا إنه كان في هذه الفترة من عمره هاويا لكرة القدم، وصار أبا لأول مرة وكان يذهب إلى الجامعة ويعمل في مستودع لحفظ أفلام السينما " كنت أنام كل ليلة خمس ساعات، وأذهب إلى المستودع في الصباح، وفي النهار أذهب إلى المحاضرات، وفي المساء أتدرب ثم أعود إلى المنزل لقضاء وقت مع ابني، لقد كان هذا صعبا لكنه علمني ما هي الحياة السليمة".