 مياه المنيا توفر فرص عمل لأسر شهداء الوطن بمناسبة عيد القوات المسلحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مياه المنيا توفر فرص عمل لأسر شهداء الوطن بمناسبة عيد القوات المسلحة

ماهر عبد الصبور
نشر في: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 2:43 م | آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 2:43 م

صرح المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بأنه بمناسبة عيد القوات المسلحة، فقد وفرت الشركة عدد من فرص العمل الكريمة لهذه الأسر، تكريمًا لتضحيات ذويهم من الشهداء.

 

وأضاف أنه تم تنظيم احتفالية لتكريم أسر شهداء الوطن من العاملين بالشركة، وأن هذا التكريم يأتي وقوفاً من الشركة مع الدولة المصرية، وشهداء قواتنا المسلحة والشرطة المصرية، وأن الشركة لا تدخر جهداً في توفير كافة الإمكانيات والخدمات لكافة المؤسسات داخل الدولة.

 

كما عبر أهالى الشهداء عن سعادتهم لاهتمام الشركة بهم، موجهين الشكر للمهندس ياسر الشهاوي على هذه اللفتة الإنسانية، ومؤكدين استمرار التضحيات من أجل مصر.

 


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