لبنان يُرجىء موعد انطلاق الدراسة لمدة أسبوعين بسبب وباء كورونا

قررت الحكومة اللبنانية تأجيل موعد بدء الدراسة لمدة أسبوعين بسبب انتشار فيروس كورونا على نحو يجعل عودة التلاميذ والطلاب إلى المدارس في ظل الوضع الراهن تحمل قدرا من الخطورة الصحية في ظل تفاقم أعداد الإصابات بالوباء.



وقال وزير التعليم اللبناني طارق المجذوب – في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للبحث في بداية العام الدراسي في ظل مستجدات الوضع الوبائي – إن نسبة الإصابات بفيروس كورونا تخطت الـ 8% من الفحوصات التي أجريت خلال الأسبوعين الأخيرين، الأمر الذي يمثل خطرا على العودة إلى المدارس.



وأشار إلى أنه تقرر تأجيل العودة الحضورية إلى المدارس والمعاهد المتوسطة إلى 12 أكتوبر المقبل، بدلا من الموعد المحدد سابقا في 28 سبتمبر الجاري، مع توفير الكمامات وأدوات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة في جميع المدارس.



ودعا وزير التعليم جميع اللبنانيين إلى الاستفادة من مهلة الأسبوعين المقبلين، عبر الالتزام بالإجراءات الوقائية لتخفيض نسبة الإصابات بالوباء، حتى يُمكن العودة إلى المدارس من خلال التعلم المدمج واستكمال العمل مع باقي الوزارات المعنية لتوفير مستلزمات التعلم عن بُعد.