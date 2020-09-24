مطار هلسنكي يستعين بكلاب مدربة للمساعدة في رصد الحالات المصابة بكورونا

جرى اليوم الخميس نشر كلاب مدربة تدريبا خاصا في مطار هلسكني، وذلك ضمن الجهود التي تهدف لتسريع رصد الحالات المحتمل إصابتها بفيروس كورونا، وفي الوقت الذي حذر فيه خبراء الصحة من ارتفاع حالات الاصابة.



وتم اليوم نشر أربعة كلاب من أصل 10 سوف يتم الاستعانة بهم في المطار، عقب أن خلصت اختبارات أولية لأطباء بيطريين في جامعة هلسكني إلى أن الكلاب يمكنها رصد الفيروس بنسبة 100 % تقريبا.



وقالت مديرة المطار اولا ليتجيف في بيان "على حد علمنا، لم يستخدم مطار أخر الكلاب بمثل هذا النطاق لمواجهة فيروس كورونا".



وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي قال فيه المعهد الفنلندي للصحة اليوم إن هناك "دلالات على تسارع تفشي فيروس كورونا " في البلاد.



وقد سجلت فنلندا 798 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوعيين الماضيين، وهو ضعف العدد الذي تم تسجيله في الأسبوعين السابقين لهما، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الاصابة نحو 9300 حالة وحالات الوفاة بالفيروس 343 حالة.



ويتردد أن الكلاب المدربة قادرة على رصد الفيروس قبل ظهور الاعراض ومن خلال عينة أصغر من العينة التي يتم الحصول عليها في اختبارات المسحة.



وسوف يتمكن المسافرون الذين يدخلون مطار هلسكني من التطوع للخضوع للاختبار، حيث سوف يقومون بالمسح على الجلد بمنديل، يتم بعد ذلك وضعه في كوب ويقدم للكلب.



وإذا أعطى الكلب أشارة تفيد بإيجابية الحالة، سوف يتم توجيه الراكب إلى مركز المعلومات الصحية.