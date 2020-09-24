كريم سامي رئيسا لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية

أصدر الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا بتكليف كريم سامي للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، خلفا للمهندس هشام عبدالحفيظ، مقدما الشكر له على جهوده خلال الفترة الماضية.

وكان سامي يشغل منصب رئيس قطاع التشغيل بشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، ومن قبلها مدير إدارة خدمة العملاء، ومدير عام المحطات الخارجية، ومدير عام البحوث والتطوير بشركة الخطوط الجوية ورئيس المجلس التوجيهي للخدمات الأرضية بالاتحاد العربي للنقل الجوي الأكو، والمسئول عن خدمات مصر للطيران والمنتج بتحالف ستار، ومساعد مدير محطة مصر للطيران جدة ولندن ونيروبي والمدينة المنورة.