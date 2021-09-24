العراق يدعو الدول الأوروبية إلى التعامل بشكل إنساني مع المهاجرين العراقيين

دعا العراق الدول الأوروبية إلى التعامل مع العراقيين العالقين على حدودها إلى التعامل معهم بشكل إنساني ولائق.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال اجتماعه في نيويورك على هامش انعقاد الدور الجديد للجمعية العامة للأمم المتحدة مع وزير خارجيّة بولندا زبيجنيو راو "أنَّ العراق اتخذ العديد من الخطوات لوقف الهجرة وعلى البلدان المعنية الاضطلاع بمسؤولياتها، وضرورة التعامل مع المواطنيّن العراقييّن العالقيّن على الحدود بشكل إنسانيّ ولائق، وعدم استخدام أي إجراء تعسفيّ أو قسريّ ضدهم"، حسب بيان للخارجية العراقية تم توزيعه اليوم الجمعة.

وأضاف أن العراق يبذل جهودا بما يسهم في تعزيز السلّم والأمن الإقليمييّن والدولييّن لأنَّه سينعكس بشكل إيجابيّ على السلّم والأمن في العراق.

وأكَّد الوزير العراقي أنَّ العراق اضطلع بكامل مسؤولياته في الحد من ظاهرة الهجرة وهناك مجموعات إجراميّة تستغل بعض المواطنيّن من أجل تهريبهم مقابل مبالغ طائلة.

ومن جانبه أشاد وزير الخارجيَّة البولندي زبيجنيو راو بالدور المُحوريّ والحيويّ الذي يلعبهُ العراق في منطقة الشرق الأوسط من خلال المُبادرات الهادفة لحل النزاعات والخلافات بين الدول في المنطقة.

وعبر عن دعم بلاده لسيادة العراق ووحدته لتعزيز العلاقات الاقتصاديّة بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد ووارسو، وسُبُل تعزيز التعاون المُشترَك بين البلدين في المجالات وتنسيق الجُهُود وتعزيز التعاون بين البلدين من أجل الحد من الهجرة غير شرعية.