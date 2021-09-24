الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 350 ألف شخص في سوريا خلال 10 سنوات من الحرب

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن أكثر من 350 ألف شخص لقوا حفتهم في الصراع المستمر في سوريا منذ 10 سنوات.



قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في جنيف: "نقيم هذا الرقم البالغ 350209 على أنه سليم إحصائيا، لأنه يستند إلى عمل دقيق".



أضافت "لكنها ليست - ولا ينبغي أن ينظر إليها على أنها – أرقاما كاملة لعمليات القتل المرتبطة بالنزاع في سوريا.. إنها تشير إلى حد أدنى يمكن التحقق منه، وهي بالتأكيد أقل من العدد الفعلي للقتلى".



أشار التحليل الإحصائي للأمم المتحدة إلى أن العدد الفعلي للقتلى بين مارس 2011، عندما بدأت الانتفاضة في سوريا، ومارس 2021 كان أعلى بالفعل.



وأوضح أنه في كثير من الحالات، كان هناك نقص في المعلومات أو افتقار إلى توثيق الوفيات بصورة مطلقة.



ووفقا للأمم المتحدة، لقي أكثر من 27 ألف طفل حتفهم في الصراع حتى الآن.