الجمعة 24 سبتمبر 2021 22:44قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن من سجّل للحصول على لقاح كورونا منذ أشهر ولم يتم التواصل معه، يمكنه إجراء "إعادة تنشيط للطلب" وستصله رسالة على الفور.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن نظام التسجيل كان يعتمد على عدة أولويات تشمل الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من هذا الأمر، وإتباع الأولوية بأسبقية التسجيل.

وأشارت الوزيرة، إلى أنّ الأسبوع الحالي شهد ضخ 5 ملايين جرعة، داعية المواطنين إلى الإقبال للحصول على اللقاحات بشكل سريع.

وأوضحت زايد، أن الوزارة تواصل العمل على تطعيم الشرائح المستهدفة مثل وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، قبل بدء الدراسة.

وناشدت الوزيرة، أولياء الأمور كذلك بالإسراع من التسجيل للحصول على لقاح كورونا لتحقيق أكبر قدر من الحماية المجتمعية.