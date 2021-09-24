أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس يوم الجمعة، الذي يوافق ثالث أيام طقس الخريف، حيث تواصل درجات الحرارة في انخفاضها التدريجي على كافة أنحاء الجمهورية.

وتتمثل الظواهر الجوية المؤثرة، في هيئة أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، والقاهرة الكبرى والوجه البحري، تكون على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويعاني مرضى التهابات الجيوب الأنفية من الالتهابات التي قد تحدث بشكل أكثر شيوعًا في أشهر الربيع والصيف، وذلك بسبب الحساسية الموسمية، إلا أن هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجيوب على مدار العام، وآخرون تزداد لديهم الأعراض مع بداية فصل الشتاء، خاصة في أوقات تقلبات درجات الحرارة من الساخنة إلى الباردة.

وهناك عدة عوامل يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشاكل الجيوب الأنفية في الشتاء، فغالبًا ما يعني الطقس البارد وجود هواءً أكثر جفافًا في خارج وداخل المنزل، لذا يمكن أن يتسبب استنشاقه في جفاف الأنف وإنتاج مخاط إضافي؛ ما قد يؤدي لزيادة سمكه والاحتقان والالتهاب.

لذا يقدم معهد أوهايو الأمريكي للجيوب الأنفية، 5 نصائح تساعد على تجنب تهيج الجيوب الأنفية وحمايتها مع بداية الشتاء.

1- المحافظة على نظافة الأنف

يساعد شطف الأنف يوميًا بمحلول ملحي في الحفاظ على نظافتها وترطيبها، وإزالة المهيجات والمواد المثيرة للحساسية والبكتيريا التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالالتهاب.

من المهم جدًا استخدام الماء المصفى أو المغلي أو المقطر ثم تنظيف أداة المحلول بشكل صحيح بعد كل استخدام، وعدم استخدام الماء مباشرة من الصنبور.

2- تحسين جودة الهواء

من أهم الخطوات التي يمكن اتخاذها لتخفيف مشاكل الجيوب الأنفية، التأكد من أن الهواء الذي تتنفسه بأفضل جودة ممكنة، فمثلا سيساعد استخدام المرطب في مكافحة الهواء الجاف الناتج عن تدفئة منزلك والحفاظ على رطوبة الجيوب الأنفية، كما يمكنك تشغيل فلتر الهواء في التكييف إن وجد، للتخلص من الجزيئات المهيجة ومسببات الحساسية في الهواء، وهو ما يساعد الجهاز التنفسي بأكمله على العمل بشكل أفضل.

3- احصل على حماما ساخنا

جرب الاستحمام بماء ساخن، حيث يعد استخدام البخار علاجًا بسيطًا وفعالً للأنف، ويمكنه تخفيف ضغط الجيوب الأنفية والصداع، بسبب استنشاق الهواء الجاف.

أيضا قد يساعد البخار الناتج عن الدش الساخن في تخفيف المخاط والاحتقان، مما يسمح بتصريف أفضل عبر مسارات الأنف، كما يمكن أن يؤدي الجمع بين الرطوبة والدفء إلى تهدئة تهيج الممرات الأنفية، بل وفي بعض الحالات، قد يساعد في إزالة انسداد الأنف على الأقل مؤقتًا.

4- تدابير فصل الشتاء

الشتاء هو الموسم الأول لنزلات البرد الفيروسات الأخرى التي تجلب التهاب الجيوب الأنفية، لذا عليك حماية صحة الجيوب الأنفية، باتخاذ خطوات احترازية تشمل الحفاظ على قوة نظام المناعة لديك، واتباع نظام غذائي صحي غني بالمغذيات مع تناول الكثير من الفواكه والخضروات، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والنوم الكافي، والتحكم في التوتر.

5- ابتعد عن المكنسة الكهربائية

يعتبر الغبار ووبر الحيوانات الأليفة في الأماكن المغلقة من المسببات الشائعة لالتهاب الجيوب الأنفية، حيث يميل السجاد والبطانيات والأثاث المنجد والفراش الشتوي إلى تجميع مسببات الحساسية الزائدة، أو بمعنى أصح الاحتفاظ بالأتربة، التي يمكن أن تجعل التهاب الجيوب الأنفية أسوأ، وقد يزداد التأثير في الشتاء لأنه قد يكون هناك دوران أقل للهواء في منزلك وقد تقضي الحيوانات الأليفة وقت أطول في الداخل.

ويمكن تجنب ما سبق، عن طريق التخلص من الأتربة بالمكنسة ثم نفض الغبار بقطعة قماش مبللة بانتظام لتقليل تعرضك لمسببات الحساسية والجزيئات الأخرى المهيجة للجيوب الأنفية، وقد يكون من المفيد أيضًا التأكد من أن فراشك الشتوي جاف وخالي من الغبار.

• طرق العلاج

في حال حدوث هيجان للجيوب الأنفية، فإن الخل السريع والأمن، هو تطهير الأنف بالمحلول الملاحي، أما في حال وجود بخاخ معين للأنف، فينصح بأخذه.