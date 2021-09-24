نجل بولسونارو ثاني مسؤول برازيلى يصاب بكورونا بعد رحلة الأمم المتحدة

أكد النائب الاتحادي البرازيلي إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس جاير بولسونارو، اليوم الجمعة إيجابية نتائج تحاليل فيروس كورونا وذلك عقب تواتر تقارير إعلامية.



كان إدواردو ضمن وفد البلاد الذي توجه إلى الأمم المتحدة في نيويورك. وهو ثاني عضو ضمن الوفد يصاب بالفيروس بعد وزير الصحة مارسيلو كيروجا الذي جاءت نتيجة اختباراته إيجابية أيضا للفيروس.



وكتب إدواردو عبر تويتر: "رغم نتيجة الاختبار أشعر أني بحالة جيدة وبدأت العلاج على الفور".



ونشر صورة لتعليق كتبه خلال بث مباشر لمحطة برادو الإذاعية مشيرا إلى أنه يستخدم عقاقير لم تثبت فعاليتها ضد فيروس كورونا.



وكتب إدواردو: "أشعر أنني بخير من أمس ولن أفصح عما اتناوله".



هاجم السياسي أيضا ما يطلق عليه جواز السفر الصحي الذي يقدم نتيجة سلبية لاختبار كورونا وهو دليل على التطعيم أو التعافي. ولم يدخل استخدامه حيز التنفيذ بعد في البرازيل.



وكتب: "أعلم أنه تم صناعة اللقاحات أسرع من المعتاد. وأنا تلقيت لقاح فايزر وأصبت بكوفيد. هل هذا يعني أن اللقاح بلا جدوى؟ لا أعتقد هذا. ولكن هذا دليل آخر ضد جواز السفر الصحي".



وانتقد أيضا الرئيس بولسونارو جواز السفر الصحي في الجمعية العامة للأمم المتحدة.



يخضع بولسونارو للحجر الصحي على اعتبار أنه تواصل عن قرب مع الوزير البرازيلى كيروجا. وقلل من الرئيس من إجراءات وقيود فيروس كورونا من البداية وتحدث علانية كثيرا ضد استخدام الكمامات وغيرها من إجراءات الاحتواء.