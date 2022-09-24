 فرض عقوبات أكثر صرامة على المتهربين من الجيش في روسيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فرض عقوبات أكثر صرامة على المتهربين من الجيش في روسيا

د ب أ
نشر في: السبت 24 سبتمبر 2022 - 6:39 م | آخر تحديث: السبت 24 سبتمبر 2022 - 6:39 م
سن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا بشأن تشديد العقوبات على المتهربين من الخدمة العسكرية، مما يعني أن التهرب من الخدمة قد تنجم عنه عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما.

ووفقا لتعديلات وافق عليها البرلمان الروسي ومجلس الاتحاد الاسبوع الجاري، ووقع عليها بوتين، تصل عقوبة من يسلم نفسه طوعا أسيرا للأوكرانيين إلى السجن 10 سنوات.

وذكر الكرملين أنه وفقا للتعديلات، سيواجهه الروس في سن التجنيد أو ضمن قوات الاحتياط عقوبة السجن 10 سنوات إذا رفضوا المشاركة في العمليات القتالية.

كما وقع بوتين على قانون يسرع تجنيس الأجانب إذا التزموا بالواجب القتالي.

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