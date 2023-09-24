واصل محمد صلاح، قائد منتخب مصر، التألق وتحقيق الأرقام البارزة بقميص فريقه ليفربول الإنجليزي.

سجل صلاح هدفه الرابع مع ليفربول، في الموسم الجاري بهز شباك وست هام يونايتد بعد مرور 16 دقيقة من مباراة الفريقين على ملعب أنفيلد، اليوم الأحد، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

أحرز نجم ليفربول الهدف من ركلة جزاء، حصل عليها بعد عرقلته من المدافع المغربي، نايف أكرد.

رفع محمد صلاح رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم، حيث سجل أمام بورنموث وأستون فيلا، في الجولتين الثانية والرابعة، إضافة إلى هدف في لاسك لينز النمساوي بالجولة الأولى من الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).

من جانبها، سلطت شبكة أوبتا الضوء على إنجاز رقمي جديد لمحمد صلاح بالإشارة إلى أنه بات خامس لاعب يسجل أو يصنع هدفا في أول 6 جولات لفريق واحد في الدوري الإنجليزي.

سبق صلاح في هذا الإنجاز عدد من أساطير البريميير ليج مثل ديفيد بيكهام نجم مانشستر يونايتد في موسم 2000-2001، تييري هنري لأرسنال في 2004-2005، وسيرجيو أجويرو لمانشستر سيتي في 2019-2020، وإيرلينج هالاند لمانشستر سيتي في الموسم الماضي 2022-2023.

كما أشارت شبكة سكاي سبورتس أن صلاح بات أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا في شباك وست هام يونايتد برصيد 10 أهداف، متساويا مع جون توشاك، ليتجاوز أيضا ستيفن جيرارد، الذي سجل 9 أهداف.

أما شبكة سكواكا، وصفت قائد منتخب مصر بـ "أسطورة على قيد الحياة" في الإشارة لكون محمد صلاح، أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يسجل أو يصنع هدفا في 12 مباراة متتالية بفترتين مختلفتين.

أوضحت أن صلاح حقق هذا المعدل في 15 مباراة متتالية منذ أغسطس إلى ديسمبر 2021، بينما بدأ سلسلة 12 مباراة متتالية منذ أبريل 2023.