جوزيب بوريل يدين الهجوم على الشرطة في كوسوفو اليوم

انتقد الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الهجوم على الشرطة في كوسوفو، اليوم الأحد، والذي أسفر عن مقتل أحد أفرادها وإصابة اثنين آخرين.

وقال بوريل، في بيان له: "أدين بأشد العبارات الممكنة، الهجوم المشين الذي قامت به عصابة مسلحة ضد أفراد شرطة كوسوفو".

وأضاف: "يجب إثبات كافة الحقائق بشأن الهجوم. ويجب تقديم الجناة المسئولين عن الهجوم للعدالة".

وأوضح أن هناك المزيد من أرواح الأبرياء المعرضة للخطر خلال الأعمال العدائية التي تحدث في محيط دير بانجسكا، يجب أن تتوقف هذه الهجمات على الفور.

وأضاف بوريل، أن بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون، على اتصال بالسلطات وقوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" في كوسوفو، مجددا دعوات التكتل والدول الأعضاء فيه؛ لوقف التصعيد في شمال كوسوفو الذي تعيش به أغلبية صربية.