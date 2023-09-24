جيش الاحتلال يعتقل 8 طلاب من داخل حرم جامعة بالضفة الغربية

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، جامعة بيرزيت الخاصة شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، واعتقل 8 من طلابها، محدثاً أضرار في ممتلكاتها.

وأدانت جامعة بيرزيت، في بيان "اقتحام حرمها واعتقال عدد من طلبتها"، قائلة: "اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال حرم الجامعة، فجر الأحد، واعتقلت عددا من الطلبة كما أحدثت خرابا في ممتلكات الجامعة"، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

ووصفت الجامعة الاقتحام بـ"انتهاك كبير لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم انتهاك حرمة الجامعات والمؤسسات التعليمية"، ذاكرة أنها تعمل، من خلال محاميها والمؤسسات القانونية، على "الاطمئنان على طلبتها المعتقلين".

وقال شهود عيان إن نحو 20 مركبة عسكرية إسرائيلية شوهدت في محيط الجامعة، وأن من بين المعتقلين طلبة ينتمون للكتلة الإسلامية (الذراع الطلابي لحركة حماس الفلسطينية)، ورئيس مجلس الطلبة عبد المجيد حسن.

من جهته، قال جيش الاحتلال، في بيان، اليوم الأحد، إنه اعتقل ثمانية طلاب في جامعة بيرزيت، زاعما أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم قريبا.

وأضاف جيش الاحتلال أنه "تم إلقاء القبض على عدد من الخلايا الناشطة في جامعة بيرزيت للتحقيق معها"، مدعياً أن التحقيق أظهر أن هؤلاء العناصر تم تجنيدهم من قبل نشطاء حماس من قطاع غزة وحصلوا على أسلحة وذخيرة لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية المحتلة حالة تصعيد شديد جراء عمليات اقتحام يشنها جيش الاحتلال على المدن والبلدات الفلسطينية، فضلا عن اعتداءات المستوطنين وهجماتهم.