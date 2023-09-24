إعدام أغذية فاسدة وتحرير 57 محضرا في حملة صحية بمدينة رأس سدر

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاحد، حملة صحية على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة رأس سدر، ضمن أعمال حملة 100 يوم صحة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن الحملة قامت بالمرور على 32 منشأة مختلفة، وأسفرت عن تحرير 56 محضرًا متنوعًا، بواقع 19 محضر عدم نظافة، و36 محضر عدم حمل شهادات صحية للعامين بالأغذية، ومحضر ضبط 98 عبوة أغذية منتهية الصلاحية بوزن 84 كيلو جرام، وإعدام 175 كيلوجرام أغذية فاسدة، و68 لتر مشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف، في تصريح اليوم، أنه جرى سحب 3 عينات وإرسالها للمعامل المركزية للتحليل، وبيان مدى صحتها للاستهلاك الآدمي، مؤكدًا استمرار حملات المرور، والتفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات لضمان تقديم غذاء صحي للمواطنين، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ، وتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة.