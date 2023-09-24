ما صحة اختيار الممثلة الأمريكية آن هاثاواي لتحمل لقب أجمل امرأة أربعينية في الكون؟

تداولت أنباء عن اختيار مجلة vogue الإيطالية، الممثلة الأمريكية آن هاثاواي، أجمل امرأة أربعينية في الكون، وانتشرت الخبر بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن ما حقيقة هذا الخبر؟ بالبحث على الموقع الرسمي لمجلة "vogue"، سواء الصادرة بالنسخة الإيطالية أو الإنجليزية، نجد أن آخر الأخبار المنشورة عن هاثاواي تتعلق بالموضة وماركات الملابس، ولا يوجد أي إشارة عن اختيارها كأجمل امرأة أربعينية سواء من قبل المجلة أو كخبر منشور نقلاً عن مصادر أخرى.

وكان آخر ما نُشر عن هاثاواي بتاريخ 30 أغسطس -على عكس المذكور- أنها أجرت حوراً مع المجلة في سبتمبر الجاري، على خلفية اختيار هاثاواي سفيرة عالمية للعلامة التجارية اليابانية "شيسيدو"، وتحدثت عن علاقتها ببشرتها والموضة والجمال مع التقدم في العمر.

وقالت الممثلة الأمريكية في حوارها: "إذا كنت محظوظاً بما فيه الكفاية لتعيش حياة طويلة جداً، فإن بشرتك تحمل معها تراثك الشخصي، وإذا تمكنت من معاملتها بقدر كبير من الحب والرعاية والاحترام ورعايتها بأفضل ما تستطيع، فسوف تستفيد منها مدى الحياة"، وتؤكد أن فلسفتها للعناية بالبشرة لا تتعلق بالكمال بقدر ما تتعلق بإبراز إمكاناتها.

يذكر أن هاثاواي دخلت عامها الأربعين في الخريف الماضي. وفي سياق آخر، تصدرت آن هاثاواي عناوين المجلات العالمية المتعلقة بالموضة والجمال، بعد حديثها عن الشيخوخة والتقدم في العمل في أكثر من حوار إعلامي، وأبرزهم حوارها مع تلفزيون today. وناقشت هاثاواي كيف أن "الناس يستمرون في إخبارها بأنها تتقدم في السن برشاقة، على الرغم من أنها لا تفكر كثيرًا في الأمر".

وترى أن "الشيخوخة هي مجرد كلمة أخرى أو صورة أخرى للعيش، وما تفعله هو أمر شخصي ويعود إلى المرأة نفسها، أشعر أنني بحالة جيدة، أشعر أنني أفضل مما كنت عليه في العشرينات من عمري لأنني أعتني بنفسي بشكل أفضل بكثير".

وعبرت في حوارها أنها "شعرت بسعادة غامرة عندما علمت أن شعار الحملة الإعلانية سيكون الإمكانات ليس لها عمر".